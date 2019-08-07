في صفقة انتقال حر.. حارس الجيش الملكي يتعاقد مع فريق في القسم الثاني

تعاقد فريق شباب المحمدية لكرة القدم، مع حارس المرمى ياسين الحظ، الذي سيعزز صفوف ممثل مدينة الزهور يدءا من الموسم القادم.

وانضم الحظ للشباب بموجب عقد يمتد لموسمين، في صفقة انتقال حر، بعدما شكلت نهاية الموسم الكروي الماضي، متم العقد الذي كان يربطه بفريق الجيش الملكي.

وبدأ صاحب 35 عاما مساره من فريق الرجاء الرياضي، حيث تدرج في جميع فئاته إلى أن حمل قميص الفريق الأول، قبل أن ينتقل خلال الميركاتو الصيفي عام 2014 إلى شباب الريف الحسيمي، الذي أمضى معه ثلاثة مواسم، ثم انضم إلى صفوف الجيش الملكي لموسمين.

ويراهن شباب المحمدية على الاستفادة من خبرة ياسين الحظ، من أجل العودة إلى القسم الأول للبطولة الاحترافية، خاصة في ظل الصفقات التي أبرمها مكتب الفريق، برئاسة جواد آيت منا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.