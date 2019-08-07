شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. نائب رئيس الانتقالي يعلن النفير العام في عدن والان مع التفاصيل

أعلن الشيخ هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي النفير العام والزحف صوب قصر المعاشيق. وجاء إعلان بن بريك في بث مباشر لقناة المجلس الانتقالي الجنوبي وكان بحضور رئيس الجمعية العمومية والشيخ النقيب وقائد المقاومة ابو همام وقادة كبار. وجاء بعد أن أطلقت قوات حراسة قصر المعاشيق النار على مشيعي جنازة ابو اليمامة ورفاقه وسقوط شهداء وجرحى.

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