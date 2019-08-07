شكرا لقرائتكم خبر عن غلاب: علاقة قطر مع الحوثية تقوم على أربعة أمور والان مع التفاصيل

قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن العلاقات الحوثية مع قطر تطورت مؤخرا واصبحت ثقة الحوثية بها حد الاستجابة لأي مطلب يطلب منها قطريا.

ولفت غلاب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن العلاقة تقوم على:

- وعد أن تبذل قطر اي ممكن تملكه لتمكين الحوثية.

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- قناعة قطر أن افضل شيء لليمن لإنجاز ربيعها هو استمرار الحوثية كمركز مسيطر.

- تكون السعودية عدو أول.

- نشر الفوضى جنوبا.