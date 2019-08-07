شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء المصرية تصنف الإخوان جماعة منحرفة وضالة والان مع التفاصيل

أصدرت دار الإفتاء بياناً جلياً واضحاً حددت فيه حقيقة جماعة الإخوان المسلمين، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيه مؤسسة دينية حكومية بإصدار بيان يوضح حقيقة هذه الجماعة.

البيان الذي انتشر بشكل واسع جاء عقب انفجار سيارة مفخخة في مستشفى الأورام الذي راح ضحيته العشرات مخلفاً خسائر مادية كبيرة.

وهو ما أحدث ردة فعل من قبل بعض قيادات الإخوان في الخارج.

جاء في بيان الدار أن الأمة الإسلامية لم تعرف على كافة ما خرج منها من فرق وتيارات منحرفة جماعة كجماعة الإخوان المسلمين.

واصفاً بأنها أظل سبيلاً وأخبث مقصداً وأظلم منهجاً، وأنها جعلت من الدين مطية ومن القتل هوية وإرهاباً، وأن تمزيق الأوطان مقصدها.

موضحة أن 80 عاماً أو يزيد لم تقدم للأمة إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق، مؤكدة -أي دار الإفتاء- بأن الجماعة المنحرفة الضالة مهما بلغت من إجرام وإرهاب، فلن يثنينا ذلك عن مقاومتها، أو التوقف عن فضح كذبهم وتفنيد ظلالهم.

Advertisements

وقد خاطب الدار الإخوان بقوله: أيها الخارجون عن الأوطان والأديان لن تهزم جماعة ضالة غارقة في الأوهام وطنا عريقا، انتم في مسيرتنا كساعة، ومصر باقية حتى قيام الساعة.

من جهته ظهر وجدي غنيم، أبرز قيادات الجماعة الهاربين في تركيا، في فيديو مصور مدافعا عن الجماعة التي ينتمي إليها، واصفا إياها بالعظيمة، ومؤكدا على أن الله جعلها صمام أمن لهم كاخوان مسلمين وللشعب المصري.

كما شن هجوماً واسعا على الدار واصفا إياها بدار "الإفساء" وليس الإفتاء.

ولم ينس الهجوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع من يعملون معه قائلا إن جميعهم كفار، وسيحشرون في جهنم.

وهو نفسه الذي هاجم وكفر الرئيس التونسي السبسي قبل أقل من شهر ما دفع العديد من المهتمين برفع دعوى قضائية ضده وضد البلد المستضيف له وهي تركيا.

كما هاجم غنيم كلا من مؤسسة الجيش والشرطة، والقضاء والإعلام والأزهر، وهاجم الراحل جمال عبد الناصر، واصفا إياه بالكافر. وأشاد بحسن البناء مرددا المبادئ التي تربى عليها "الله غايتنا"... إلى آخره.