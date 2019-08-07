شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم مواقع تنفيذ مشاريع ترميم كورنيش الستين ومنطقة المحضار ومسيال السدد بالديس بالمكلا والان مع التفاصيل

بتوجيه ومتابعة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قام مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس عوض بن هامل بتسليم مواقع تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمية بكورنيش الستين ومنطقة المحضار وديس المكلا لعدد من المقاولين بتمويل من منظمة الامم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS) وعبر مشروع الاشغال العامة بحضرموت والمهرة وسقطرى.

وتشتمل المشاريع التي تم تسليمها للمقاولين والتي سييدأ العمل فيها في 20 أغسطس الجاري، على مشروعين لترميم كورنيش الستين وبناء بوفيات وإعادة التشجير والبلاط المكسر والجدران والدهانات وتصريف مياه الامطار، وكذا تنفيذ ثلاثة مشاريع في منطقة المحضار في خلف عبارة عن خطين للمجاري ورصف للشوارع الكبيرة والصغيرة، إلى جانب مشروع تشجير خمس مراحل في مسيال السدد بديس المكلا عبارة ثلاثة خطوط مجاري ورصف للشارع الرئيسي والشوارع الجانبية وإنشاء بردورات وتشجير.

حضر التسليم منسق مشروع الاشغال العامة والمهندس عبدالرحيم حوري مديرالمنطقة الفرعية حضرموت المهرة سقطرى وعدد من المسؤولين بمكتب ومشروع الأشغال والطرق والمياه والصرف الصحي بالمحافظة والمديرية.