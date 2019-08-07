نائب: مستوردون يمثلون جهات سياسية أكثر المستفيدين من حريق دواجن الديوانية

وقال طحيمر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حرائق الدواجن في الديوانية تأتي ضمن سلسلة مسلسل الحرائق لضرب عملية الاكتفاء الذاتي الذي يحققه العراق".

وأضاف، أن "أكثر المستفيدين هم مجموعة ليست بالكبيرة من المستوردين، وهم بالأغلب يمثلون جهات سياسية لا تريد للمنتوج المحلي الازدهار لتبقى بضاعتها الاستيرادية هي الرائجة".



وتابع: "لا نريد هنا استباق التحقيقات لكن تسلسل الأحداث يكشف عن حقيقة يتلمسها الجميع (وهي) أن أي منتوج محلي يصل إلى ذروته الانتاجية التي تسد الحاجة المحلية، يُحرق أو يُهلك".

ومضى إلى القول إن "شواهد ذلك كثيرة كما حصل لنفوق الأسماك وحرق حقول الحنطة واليوم حرق مزارع الدواجن وبيض المائدة في الديوانية، لكن ماذا عسانا نقول سوى الحمد لله على الأقل نجحنا في رفع الصبات".

وكان مصدر محلي في محافظة الديوانية أفاد، صباح اليوم الأربعاء (7 آب 2019)، باندلاع حريق في مشروع دواجن الديوانية.



وأفاد مصدر مسؤول في إدارة المشروع، اليوم الأربعاء، بأن "أيادي خفية" تقف وراء اندلاع النيران، مشيراً إلى أن الحريق جاء "بفعل فاعل يقف وراءه جهات تضررت من قرار منع الاستيراد الذي اقرته الحكومة مؤخراً".