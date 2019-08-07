اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاربعاء، عن احباط محاولة متسللين لتهريب كمية كبيرة من ألادوية قادمة من سوريا عبر سنجار . وقالت في بيان إن مفارز الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة ٧٢ الفرقة ١٥ وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات نينوى وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إحباط عملية تهريب لكمية كبيرة من الأدوية قام بها متسللين عبر الحدود العراقية السورية باتجاه قرية بير جاري التابعة لناحية الشمال بقضاء سنجار في الموصل وتمكنت المفارز الاستخبارية من الاستيلاء على الأدوية ومصادرتها .



وأوضحت أنه تم فيه اتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية تجاه الأدوية وإحالتها للجهات المعنية .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احباط محاولة تهريب أدوية قادمة من سوريا 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.