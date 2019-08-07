بالفيديو: مقاتلين جدد في جهاز مكافحة الارهاب على أتم الاستعداد لخوض المعارك

قرابة الاربعمئة مقاتل من جهاز مكافحة الارهاب تخرج من دورة الصاعقة بعدما انهوا تدريباتهم النظرية والعملية المكثفة والتي تختص بتنفيذ المهمات القتالية. الاحتفل التخرجي استعرض المهارت البدنية والعسكرية للمقاتلين.
العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش خلال السنوات الماضية كان لها الاثر الايجابي في تطوير الاساليب القتالية للمتدربين، بعدما ترجم الاخيرة الى دروس عملية.
المناهج التدريبة التي تلقاها المقاتلون في جهازي مكافحة الارهاب كانت على يد مدربين متخصصين في التحالف الدولي، ومن ابرزها القفز المظلي. بالاضافة الى تطوير اساليب الرماية.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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