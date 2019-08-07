نشرت ملكة المسرح ميريام فارس فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام ظهرت فيه وهي تُشارك شابة سعودية الرقص التقليدي. نُشير إلى أن الصفحة التابعة لشركة إنتاج ميريام هي التي نشرت الفيديو أولاً مُرفقاً بالتعليق التالي "ميريام فارس تتعلم الرقص السعودي مع احد معجباتها من السعودية ". واللافت في الفيديو أن ميريام سألت الشابة عن أي مشكلة قد تواجهها إذا رقصت على المسرح وسط أجواء من المزاح.



ما رأيكم بهذا الفيديو؟ ما رأيكم بهذا الفيديو؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ميريام فارس تتعلم الرقص السعودي على المسرح! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.