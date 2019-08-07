اكتشف علماء فلك وجود ملايين من الثقوب السوداء في مجرة درب التبانة، من بينها ثقب عملاق يصل حجمه لـ40 مليار ضعف حجم الشمس.
ويمثل "هولمبيرغ 15 أي" واحدا من أكبر الثقوب السوداء التي اكتشفها مرصد "فندلشتاين" Wendelstein بمراقبة حركة النجوم حوله، ومن خلال الاستعانة ببيانات "فوتومترية" تحطم الصور لبيانات على هيئة "بكسلات"، للتعرف على تدرجات الظل.
ويأمل الباحثون في المرصد أن يساعدهم هذا الاكتشاف بعد المزيد من الأبحاث والدراسات، في معرفة المزيد من المعلومات عن كيفية تشكل الثقوب السوداء وتعداد الثقوب التي لم تكتشف بعد في الكون.
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