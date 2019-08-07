اعتقال 'داعشية' ألمانية انتهى بها المطاف في الموصل

اعتقلت السلطات الألمانية امرأة بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية والانضمام لتنظيم "داعش" في سوريا.
وقال ممثلو الادعاء إن "سيبل إتش. - التي لم يُذكر اسمها الأخير تماشيا مع قوانين الخصوصية - تواجه أيضا تهمة ارتكاب جرائم حرب وحيازة أسلحة".
ويزعمون أن المواطنة الألمانية سافرت إلى سوريا مع زوجها عام 2016 للانضمام إلى تنظيم "داعش"، وانتهى بها المطاف في مدينة الموصل.
ونقلت "أسوشيتد برس" عن الادعاء إن "الزوجين عاشا في منازل استولى عليها التنظيم المتطرف، وأنها أدارت أسرتها لدعم عمل زوجها كممرض في مستشفى تابع لداعش".
وعندما بدأ سقوط "داعش"، فرا عبر المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال، واعتقلا عام 2017.
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