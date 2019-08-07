تصعيد إسرائيلي في الأقصى بالتزامن مع عيد الأضحى

يسود الغضب أوساط الفلسطينيين بعد مطالبة جماعات استيطانية متطرفة باقتحام المسجد الأقصى في القدس الشرقية يوم عيد الأضحى المبارك.

وعادة ما يؤدي عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة العيد في المسجد الأقصى الذي يصادف هذا العام يوم الأحد المقبل.

ويتدفق الفلسطينيون إلى المسجد الأقصى خلال فترات الأعياد الإسلامية وبخاصة العائلات التي تصل مع أطفالها لإعمار المسجد.

وتزعم جماعات يهودية متطرفة أن يوم الأحد يصادف وفق التقويم العبري، ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل.

وتطالب هذه الجماعات السماح لها باقتحام المسجد الأقصى في ذلك اليوم رغم أن العادة درجت على منع الاقتحامات في أيام المناسبات الإسلامية.

ودعت الجماعات اليهودية المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى ما قبل هذه الذكرى وبعدها وخلالها.





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وقال فراس الدبس، المسؤول الإعلامي بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 154 متطرفا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم الأربعاء، وسط حراسة أمنية مشددة.

ويتوقع أن يقوم عدد إضافي من المتطرفين باقتحام المسجد في فترة ما بعد صلاة الظهر من خلال باب المغاربة وهو إحدى بوابات المسجد الأقصى الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.

ورجح مسؤولون في دائرة الأوقاف الإسلامية، التي تدير شؤون المسجد الأقصى، أن تتواصل الاقتحامات الكثيفة على مدار الأيام المقبلة.

ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية حتى الآن موقفها من مطالب الجماعات اليهودية باقتحام المسجد الأقصى في يوم عيد الأضحى، ولكن صدرت مواقف فلسطينية تحذر من هذا الأمر.

من جانبه، دعا الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى "كل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك للتحرك إليهما من أجل الوقوف في وجه مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها التي تستبيح من خلالها مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم".

وأضاف في تصريح أرسله لـ"العين الإخبارية" أن "مطالب الجماعات اليهودية المتطرفة باقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى هي مطالبات خطيرة تمس عقيدة المسلمين في العالم أجمع".

وأشار مفتي القدس إلى أن المرحلة الراهنة خطيرة جداً، وسلطات الاحتلال بتسهيلها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تتحمل عواقب هذه الانتهاكات التي تسيء إلى مشاعر مسلمي العالم كله.

وطالب "الشعب الفلسطيني بالتصدي لمثل هذه الدعوات"، مؤكدا أنها استمرار لمسلسل الاعتداء والتهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك لخلق واقع جديد على الأرض.

وشدد على أن المسجد الأقصى هو حق خالص للمسلمين، ولا يحق لسلطات الاحتلال ولا غيرها التدخل في شؤونه، ولا العمل على إفراغه من رواده".