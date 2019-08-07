السعودية تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة بالعاصمة الأفغانية كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة بلاده واستنكارها التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وجدد المصدر تضامن المملكة مع أفغانستان ضد آفة الإرهاب وجميع مظاهر العنف والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقُتل 14 شخصا وأصيب 100 آخرون على الأقل بجروح في انفجار كبير استهدف مركز شرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

وتتصاعد أعمال العنف في أنحاء أفغانستان وفي كابول في وقت تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات المرتقبة في 28 سبتمبر/أيلول.

ووقع الانفجار قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (04:30 ت ج) في غرب كابول، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.