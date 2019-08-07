مباحثات بين موسكو وكييف حول التصعيد في شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أنه تحدث هاتفيا إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخصوص التصعيد في شرق البلاد غداة مقتل 4 جنود أوكرانيين في هجوم.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي "اتصلت به بشكل عاجل. قلت له إن هذا يقرّبنا أكثر من السلام"، مضيفا أنّه حث بوتين على الطلب من الانفصاليين المدعومين من موسكو "الكف عن قتل مواطنينا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها الرئيس الأوكراني مشاورات هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأجرى الرئيسان مكالمة هاتفية هي الأولى الشهر الماضي بحثا فيها النزاع في شرق أوكرانيا.

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وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم بوتين، إن الرئيسين ناقشا مسائل متعلقة بحل النزاع في جنوب شرق أوكرانيا والعمل المشترك بشأن عودة المعتقلين لدى الجانبين.

كما ناقش الرئيسان إمكانية استمرار الاتصالات في إطار مجموعة نورماندي التي تضم فرنسا وألمانيا من أجل إنهاء الصراع بين الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد والقوات الأوكرانية.

وكانت روسيا ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014، وتفجر التوتر بين الجارتين في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بعدما احتجزت روسيا 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها بمضيق كيرتش.

واعترضت روسيا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 3 سفن حربية أوكرانية كانت تحاول التسلل من البحر الأسود إلى بحر آزوف وأسرت 24 بحارا على متنها.

وتقول روسيا إن السفن دخلت مياهها بشكل غير قانوني وانتهكت المياه الإقليمية لدى مسيرها عبر البحر الأسود، قاصدة مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف، ما تسبب في توقف حركة الملاحة الأحد، واستؤنفت الإثنين في المضيق، وهو ما نفته أوكرانيا.

وهي المواجهة العسكرية الأولى المفتوحة بين موسكو وكييف منذ ضم روسيا في 2014 شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبداية نزاع مسلح في شرق أوكرانيا في بداية السنة نفسها بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لروسيا.