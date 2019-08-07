وزير الدفاع التونسي يترشح لانتخابات الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قدّم وزير الدفاع التونسي عبدالكريم الزبيدي، الأربعاء، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/أيلول المقبل ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.

والزبيدي (‭‬‬69 عاما) مستقل، ولكنه يحظى بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية؛ من بينها نداء تونس وآفاق تونس.

وتُوفي الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الشهر الماضي، إثر تعرضه لـ"وعكة صحية".

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الرئيس التونسي الراحل من مواليد 1926 بتونس العاصمة، وتولى رئاسة الجمهورية عام 2014 بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسه منصف المرزوقي.

ووفق الدستور التونسي؛ فإنه في حال وفاة الرئيس أو العجز التام، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتتولى إقرار الشغور النهائي، وتقوم بإبلاغ رئيس مجلس الشعب بذلك، والأخير يتولى فورا مهام الرئيس مؤقتا لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

وتنتظر تونس انتخابات برلمانية ورئاسية أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.