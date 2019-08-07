البحرين تدين تفجير كابول الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت وزارة الخارجية البحرينية، الأربعاء، التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشرطة في مدينة كابول بأفغانستان.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مجددة موقف مملكة البحرين الرافض للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء عليه.

وقُتل 14 شخصا وأصيب 100 آخرون على الأقل بجروح في انفجار كبير استهدف مركز شرطة في العاصمة الأفغانية كابول، وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه.

وتتصاعد أعمال العنف في أنحاء أفغانستان وفي كابول في وقت تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات المرتقبة في 28 سبتمبر/أيلول.

ووقع الانفجار قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (04:30 ت ج) في غرب كابول، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.