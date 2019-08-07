مدبولي يصدر قرارًا بتحديد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالدولة

مصراوي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار الفترة من السبت الموافق 10 من أغسطس عام 2019 ميلادية، حتى يوم الأربعاء الموافق 14 من أغسطس عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة...

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