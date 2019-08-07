أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لنظيره الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​ أن "خفض التوتر في منطقة النزاع جنوب شرقي ​أوكرانيا​ يتطلب قبل كل شيء كف ​الجيش الأوكراني​ عن قصف المدن والبلدات هناك".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوتين لزيلينسكي: خفض التوتر بمنطقة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا له شروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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