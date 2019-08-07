المرزوقي يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس

قدم الرئيس التونسي الأسبق، ​محمد المنصف المرزوقي​، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في أيلول المقبل، لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. واعتبر المرزوقي أن "اليوم يعد عرسا للديمقراطية"، لافتا أن "تونس الديمقراطية تضمن لكل مواطن الحق في الترشح والحق في اختيار من يمثله".

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