لفت المتحدث باسم الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ إلى أن "​طهران​ تتوقع من ​الهند​ و​باكستان​ كصديقين وشريكين إقليميين ان ينتهجا السبل السلمية والحوار من أجل تأمين مصالح شعوب المنطقة "، مشيراً إلى أن "ايران تتابع عن كثب الاجراءات الهندية الاخيرة بشأن هذا الاقليم وتدرس الايضاحات التي أدلى بها المسؤولون في ​نيودلهي​ و​اسلام آباد​ بهذا الصدد ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ايران تحث الهند وباكستان على انتهاج السبل السلمية والحوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.