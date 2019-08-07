مسؤول بريطاني: الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق سيعرض أمن بريطانيا للخطر

أكد رئيس وحدة ​مكافحة الإرهاب​ في ​بريطانيا​ ​نيل باسو​، أن "خروج بريطانيا من ​الاتحاد الأوروبي​ بلا اتفاق سيضر بأمن واستقرار بريطانيا"، كاشفاً أنه "بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، ستفقد ​الشرطة​ إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات "شنغن"، وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية".

ولفت إلى أنه "سيشكل هذا خطرا مباشرا يتمثل في أن القادمين إلى هذا البلد قد يكونون مجرمين خطيرين، سواء مطلوبين أو طليقين يرتكبون جرائم في هذا البلد، ولن نعرف ذلك"، مشيراً إلى أنه "لا يزال هناك قلق بالغ، وأمننا سيتعرض لبعض المخاطر التي لا أستطيع أن أحدد نطاقها".

وأشار إلى أنه "يمكننا أن نقلل أثر المخاطر، لكن بوتيرة أبطأ ولقد طورت تلك الأنظمة والأدوات في الاتحاد الأوروبي لأسباب وجيهة للغاية، وكانت جيدة جدا، على أية حال، فقد فقدنا كل ذلك وكان علينا إعادة التفاوض على هذا الأمر".