الدفاع القطرية اعلنت عن وصول سفينة حربية أميركية إلى المياه القطرية

أعلنت ​وزارة الدفاع القطرية​ عن وصول سفينة حربية أميركية "جون بي مورتا" الى ​المياه​ القطرية.

ولفتت الوزارة في بيان، الى أن ​السفينة​ وصلت إلى ​الميناء​ "لإجراء عمليات الصيانة خلال رحلتها والتي تعد لأول مرة في دولة قطر". واشار إلى أنه "تعتبر هذه الزيارة بمثابة خطوة أخرى في إطار الشراكة الاستراتيجية الأميركية القطرية المتنامية".

وأجرت ​الدوحة​ مع ​واشنطن​ خلال العامين السابقين العديد من المناورات والتمارين المشتركة في المجالات العسكرية المختلفة؛ في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 حزيران 2017، عندما قطعت ​السعودية​ و​الإمارات​ و​البحرين​ ومصر، علاقاتها مع قطر، واتهمتها بـ"دعم ​الإرهاب​"، وهو ما نفته الدوحة و"بشدة".