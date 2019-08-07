الدفاع القطرية اعلنت عن وصول سفينة حربية أميركية إلى المياه القطرية

أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن وصول سفينة حربية أميركية "جون بي مورتا" الى المياه القطرية.
ولفتت الوزارة في بيان، الى أن السفينة وصلت إلى الميناء "لإجراء عمليات الصيانة خلال رحلتها والتي تعد لأول مرة في دولة قطر". واشار إلى أنه "تعتبر هذه الزيارة بمثابة خطوة أخرى في إطار الشراكة الاستراتيجية الأميركية القطرية المتنامية".
وأجرت الدوحة مع واشنطن خلال العامين السابقين العديد من المناورات والتمارين المشتركة في المجالات العسكرية المختلفة؛ في ظل استمرار الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 حزيران 2017، عندما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة و"بشدة".
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