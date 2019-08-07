نديم الجميل زار مركز القوات في بيروت

زار النائب ​نديم الجميل​ على رأس وفد كتائبي من منطقة ​الأشرفية​ مركز "​القوات اللبنانية​" في ​بيروت​، مهنئا بتعيين دانيال سبيرو رئيسا جديدا لمنطقة بيروت، وجرى البحث في الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشل ​الحكومة​ والمرافق الأساسية في البلاد، وكيفية التعاون من أجل تخطي الأزمة التي أصابت جميع القطاعات الإنتاجية.

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