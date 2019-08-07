الفرزلي: أُعطيت مراكز المحافظات صلاحية امتلاك الأجهزة الفنية لتنظيم قراها

لفت نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ في ​مؤتمر​ صحفي بعد اجتماع ​اللجان النيابية المشتركة​ إلتى أنه "تم الشتديد على ضرورة تأمين الانماء في مناطق ​بعلبك الهرمل​ وهناك حرمان حقيقي في هذه المناطق والتسليم بضرورة ايجاد السبل السريعة التي تؤدي إلى تأمين هذا الانماء وكان هناك اقتراح لانشاء مجلس انماء وإعمار في كل من بعلبك الهرمل وفي ​الشمال​".

وأشار إلى أن "هناك انجازا نوعيا على فكرة اللامركزية وتمكين جميع المدن حيث أُعطيت مراكز المحافظات صلاحية امتلاك الأجهزة الفنية لتنظيم قراها إذا امتلكت القدرات المادية".