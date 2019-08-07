الفرزلي: أُعطيت مراكز المحافظات صلاحية امتلاك الأجهزة الفنية لتنظيم قراها

لفت نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة إلتى أنه "تم الشتديد على ضرورة تأمين الانماء في مناطق بعلبك الهرمل وهناك حرمان حقيقي في هذه المناطق والتسليم بضرورة ايجاد السبل السريعة التي تؤدي إلى تأمين هذا الانماء وكان هناك اقتراح لانشاء مجلس انماء وإعمار في كل من بعلبك الهرمل وفي الشمال".
وأشار إلى أن "هناك انجازا نوعيا على فكرة اللامركزية وتمكين جميع المدن حيث أُعطيت مراكز المحافظات صلاحية امتلاك الأجهزة الفنية لتنظيم قراها إذا امتلكت القدرات المادية".
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