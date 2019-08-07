لفت رئيس ​إتحاد بلديات قضاء زغرتا​ ​زعني خير​إلى أن "اغلاق مكب عدوة ادى إلى كارثة بيئية حقيقية وكان عندنا اجتماع يوم أمس ووجدنا موقعا مناسبا في تربل وموقعه يستوفي الشروط المطلوبة والمناسبة وسيتم نقل ​النفايات​ إليه وهو باعتبار مكان مؤقت لحين ايجاد حل دائم".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس إتحاد بلديات قضاء زغرتا: قررنا اعتماد موقعا بتربل لنقل النفايات إليه مؤقتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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