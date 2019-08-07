عبدالرحيم مراد: مبروك للبقاع ولبنان إقرار قانون حفر نفق شتورا -بيروت

لفت النائب ​عبد الرحيم مراد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "مبروك للبقاع و​لبنان​ إقرار قانون حفر نفق ​شتورا​ -بيروت في جلسة ​المجلس النيابي​ اليوم، والذي انتظرناه طويلاً لتسهيل حركة الإنتقال بين ​البقاع​ وكل لبنان، وبين لبنان والعمق العربي، والذي يساهم في النهضة الاقتصادية في البقاع وكل الوطن".

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