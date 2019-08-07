اشار النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي الى انه "لا أدري لماذا تراودني فكرة نقل مصانعي الى مصر، هل لانني بت أشعر بأن الحكومة لا هم لها الا تدمير ما تبقى من القطاعات المنتجة"، مضيفا:"لقد بدأ يصيبني القرف من هذا التعاطي مع هذا الملف باستهتار وخفة، قل مثيلها".

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كانت هذه تفاصيل خبر ضاهر: أشعر أن الحكومة لا هم لها الا تدمير ما تبقى من القطاعات المنتجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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