يمق وعد الطرابلسيين بالعمل الجاد لاعادة الدور الريادي للمدينة وحفظ كرامة أهلها

وعد رئيس بلدية ​طرابلس​ ​رياض يمق​ بـ"العمل الجاد مع زملائه اعضاء المجلس البلدي لتحقيق الأهداف المرجوة، وإطلاق ورشة الإنماء وإعادة الدور الريادي لطرابلس وحفظ كرامة أهلها". كما استقبل يمق في مكتبه في القصر البلدي، النائب السابق جمال إسماعيل، ونقيب المهندسين في طرابلس و​الشمال​ ​بسام زيادة​، على رأس وفد من النقابة.

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