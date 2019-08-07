افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ خرقت حرمة الاجواء اللبنانية من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ في هذه الاثناء طلعات استكشافية من فوق قرى وبلدات ​العرقوب​ وحاصبيا وصولا حتى سماء المنحدرات الغربية ل​جبل الشيخ​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية خرقت الاجواء اللبنانية من فوق مزارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.