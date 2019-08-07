السفارة الأميركية: لرفض أي محاولة لإستغلال حادث قبرشمون لتعزيز أهداف سياسية

أكدت ​السفارة الأميركية​ في بيان أن "​الولايات المتحدة​ تدعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي"، مشيرة الى أن "أي محاولة لاستغلال الحدث المأساوي الذي وقع في ​قبرشمون​ في 30 حزيران الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضه".

وشددت السفارة على أن " الولايات المتحدة عبَّرت بعبارات واضحة إلى السلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية".