أكدت السفارة الأميركية في بيان أن "الولايات المتحدة تدعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي"، مشيرة الى أن "أي محاولة لاستغلال الحدث المأساوي الذي وقع في قبرشمون في 30 حزيران الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضه".
وشددت السفارة على أن " الولايات المتحدة عبَّرت بعبارات واضحة إلى السلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية: لرفض أي محاولة لإستغلال حادث قبرشمون لتعزيز أهداف سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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