بزي: بري اكد أنه لن يسمح بكل ما من شأنه ان يؤدي الى تفرقة اللبنانيين

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ إلى ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ اكد خلال لقاء الاربعاء النيابي أنه لن يسمح بكل ما من شأنه ان يؤدي الى تفرقة اللبنانيين وشدد على ضرورة اجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات حكومية ل​مجلس الوزراء​ من دون التطرق لحادثة ​قبرشمون​".

واوضح بزي انه "بري علق على توقف المصالحات في حادثة قبرشمون معتبرا ان الرياح تجري بما لا تشتهي السفن وقد اطفأ محركاته اقتناعا منه بانه التصعيد الحاصل لا يخدم البلد.

ولفت بزي الى ان "النواب اثاروا مسألة دفع المستحقات للبلديات وعملا بتوجيهاته بري وبالاتفاق مع وزير المال سوف يتم دفع هذه المستحقات بعد عيد الاضحى".