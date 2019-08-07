الرئيس عون: من يرفض العدالة يرفض المجتمع الذي لا يمكنه العيش في الفوضى

أكد ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ خلال لقائه وفد من الانتشار اللبناني أن "من يرفض العدالة يرفض المجتمع الذي لا يمكنه العيش في الفوضى، و​القضاء​ يملك صلاحية الحزم والعقاب وفق القوانين المرعية الاجراء".

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