النشرة: انسحاب نواب التيار والقوات من اجتماع اللجان عند بحث مجلسي بعلبك الهرمل وعكار والشمال

افاد معلومات لـ"النشرة" ان نواب تكتل "​لبنان القوي​" و"​الجمهورية القوية​" انسحبوا من اجتماع ​اللجان النيابية المشتركة​ عند بحث اقتراحات قوانين تتعلق مجلس ​بعلبك الهرمل​ ومجلس عكار والشمال. وقد طرح في الاجتماع موضوع ​اللامركزية الادارية​ الذي تدرسه اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة برئاسة النائب ​جورج عدوان​.

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