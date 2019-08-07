14 قتيلا على الأقل و145 جريحًا حصيلة تفجير كابول

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كابول: قتل 14 شخصا على الأقل وأصيب 145 بجروح في الاعتداء بالسيارة المفخخة الذي استهدف مركزا للشرطة الأربعاء في غرب كابول وتبنته حركة طالبان، على ما أعلنت السلطات الأفغانية.
قال نائب وزير الداخلية الجنرال خوشال سادات للصحافيين "قتل 14 شخصا وأصيب 145 بجروح في اعتداء هذا الصباح" فيما أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي أن عشرة من القتلى و92 من الجرحى مدنيون.
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