الرئيس الأوكراني يطلب من بوتين الضغط على الانفصاليين الموالين لروسيا

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كييف: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء أنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي ممارسة ضغط على الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق اوكرانيا، وذلك غداة مقتل أربعة جنود أوكرانيين في هجوم.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي "اتصلت به بشكل عاجل. قلت له إن هذا لا يقرّبنا أكثر من السلام"، مضيفا أنّه حث بوتين على الطلب من الانفصاليين المدعومين من موسكو "الكف عن قتل مواطنينا".

أضاف زيلينسكي انه اجرى "محادثة طويلة" مع بوتين صباح الاربعاء. وهو ثاني اتصال هاتفي معلن بين الرئيسين منذ انتخاب زيلينسكي في ابريل.

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واعلنت كييف الثلاثاء ان اربعة جنود قتلوا في هجوم صاروخي، في أعلى حصيلة منذ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 21 يوليو.

وندد الرئيس الاوكراني الثلاثاء بمحاولة "تقويض" جهود السلام التي تبذلها كييف، ودعا القادة الروس والفرنسيين والالمان الى "الاجتماع في اسرع وقت لاستئناف المفاوضات".

ومنذ أبريل 2014 قتل 130 ألف شخص في شرق أوكرانيا، حيث نشب نزاع ضد انفصاليين موالين لروسيا بعد التحرك الشعبي الذي أدى إلى رحيل حكومة موالية لروسيا في كييف، ثم ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بدعم الانفصاليين في منطقتي دونيتسك ولوغانسك، وهو ما نفته على الدوام، رغم العديد من الأدلة. وبعد اتفاقات مينسك 2 في فبراير 2015 تراجعت حدة المعارك، لكنها لا تزال تتسبب بسقوط ضحايا بانتظام.

