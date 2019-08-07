دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters فرنسا تنفي دعوة روحاني للمشاركة في قمة مجموعة السبع

باريس (رويترز) - نفى مصدر دبلوماسي فرنسي يوم الأربعاء ما تردد عن توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقرر عقدها في بياريتس هذا الشهر.

وكان المسؤول الفرنسي يرد على تقرير نشره موقع المونيتور وذكر أن ماكرون دعا روحاني للمشاركة في القمة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال التقرير إن روحاني رفض الدعوة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)