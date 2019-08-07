البنتاغون: تنظيم الدولة ظهر مجدداً بسوريا وعزز قدراته بالعراق

دبي - بواسطة محمد فارس أشار تقرير حديث صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي أعاد ترتيب صفوفه ليظهر من جديد في سوريا، مستغلاً الانسحاب الأمريكي. التقرير أكد أيضا أن التنظيم عزز من قدراته المسلحة في العراق. © picture-alliance/AP Photo Provided by Deutsche Welle

قال مفتّش عام في وزارة الدفاع الأمريكيّة (بنتاغون) في تقرير الثلاثاء (6 آب/أغسطس) إنّ تنظيم الدولة الإسلامية "يُعاود الظهور" في سوريا مع سحب الولايات المتحدة قوّاتها من البلاد، مؤكدا أنه "عزّز قدراته" في العراق.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من خسارة التنظيم "خلافته" على الأرض، إلا أنّ "داعش" عزّز قدراته المسلحة في العراق واستأنف أنشطته في سوريا خلال الربع الحالي" من العام.

وأضاف أنّ التنظيم استطاع "إعادة توحيد (صفوفه) ودعم عمليّات" في كلا البلدين، وذلك لأسباب منها أنّ القوّات المحلّية "غير قادرة على مواصلة شنّ عمليّات طويلة الأمد، أو القيام بعمليّات عدّة في وقتٍ واحد، أو الحفاظ على الأراضي" التي استعادتها.

وكان التنظيم قد عاود الظهور في سوريا عندما قامت واشنطن "بالانسحاب جزئيًّا" منها، مُخالفةً بذلك رأي قوّات سوريا الديموقراطيّة المدعومة أمريكيًّا والتي كانت تُطالب "بمزيد من التدريب والتجهيز".

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وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية في 23 آذار/مارس 2018 القضاء على "خلافة" التنظيم بعد تجريده من مناطق سيطرته في بلدة الباغوز في محافظة دير الزور، إثر أشهر من المعارك بدعم من التحالف بقيادة واشنطن.

وبعد انتهاء معركة شرق سوريا، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية بدء مرحلة جديدة في قتال التنظيم، تتمثل بملاحقة خلاياه النائمة بتنسيق مع التحالف الدولي. وتستنفر تلك القوات جهودها في ملاحقة خلايا التنظيم، إلا أن الأخير يواصل تنفيذ هجمات واعتداءات يتبناها بشكل دوري.

ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا، لا يزال التنظيم ينتشر في البادية السورية المترامية الممتدة من ريف حمص الشرقي حتى الحدود العراقية.

ويؤكد محللون وخبراء عسكريون أن القضاء على "الخلافة" لا يعني أن خطر التنظيم قد زال مع قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق التي طُرد منها وانطلاقاً من البادية السورية.

ع.ح./هـ.د. (أ.ف.ب)