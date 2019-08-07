طائرة ناسا "الغامضة" فوق كاليفورنيا.. وفرضية المؤامرة حاضرة

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-nasa الطائرة الخاصة بوكالة ناسا الأميركية في لقطة أرشيفية

وأوضحت صحيفة "مترو" البريطانية، الثلاثاء، أن الطائرة حلقت على ارتفاع منخفض للغاية فوق المنطقة وبصورة متعرجة.

وأشارت إلى أن معلومات بدأت تظهر بشأن تحليق الطائرة في أواخر يوليو الماضي، وذلك بعد أن تعرضت كاليفورنيا إلى زلزال هو الأقوى منذ عقدين.

وقالت الشرطة المحلية إن الطائرة المعروفة بـ "NASA817" حلقت على ارتفاع أقل من 1000 قدم، مما يعني أنها كانت ملحوظة من قبل سكان جنوب كاليفورنيا.

ولم ترد "ناسا" على استفسارات بشأن سبب تحليق الطائرة على ارتفاع منخفض.

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وبينما تشير الفرضية الأكثر ترجيحا إلى ارتباط تحليق الطائرة بالزلزال القوي، قدم العديد من المغردين تفسيرات متباينة، ولا سيما نظرية المؤامرة.

وقال أحدهم إن الطائرة الغامضة جزء من أسطول أميركي كبير، مشيرا إلى أن امتلاك سلاح الجو الأميركي طائرات تنفذ عمليات تجسس من أعلى.

لكن الصحيفة البريطانية نشرت في التقرير معلومات سابقة تحدثت عن مشاركة الطائرة NASA817 ، في عمليات فحص تأثير الدخان المتصاعد نتيجة الكوارث الطبيعية.

ورغم أن شكل الطائرة يبدو عاديا من الخارج، إلا أنها ليست كذلك من الداخل، فليس بداخلها العديد من المقاعد بل أجهزة الفحص والقياس التي تسعى لمعرفة تأثير الدخان على نوعية الهواء.