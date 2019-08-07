شالكه يوقف رئيسه ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات عنصرية

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
دبي - بواسطة محمد فارس تسببت تصريحات عنصرية أطلقها رئيس نادي شالكه بحق الأفارقة في موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بلجنة الأخلاقيات بالنادي إلى توقيفه ثلاثة أشهر. © picture-alliance/dpa/G. Kirchner Provided by Deutsche Welle
أوقف نادي شالكه الألماني لكرة القدم رئيسه كليمنس تونيس لمدة ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات عنصرية تجاه الأفارقة أدلى بها الأسبوع الماضي.
ونشرت لجنة الأخلاقيات في نادي إقليم الرور بيانا في وقت متأخر مساء الثلاثاء (6 أغسطس/آب) على هامش اجتماع دافع خلاله تونيس عن نفسه، اتهمت فيه الأخير بـ "انتهاك حظر التمييز الوارد في النظام الأساسي للنادي". ورفضت الهئية اتهامات العنصرية بحق تونيس معتبرة أن "لا أساس لها من الصحة"، واكتفت بعقوبة الإيقاف دون إقالته من منصبه.
وتعرض تونيس (63 عاماً) لانتقادات عقب التصريح الذي أدلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في إفريقيا، معتبراً أنه "حينها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال مع حلول الليل".
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
اعتقال أكثر من ألف شخص خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو
اعتقال أكثر من ألف شخص خلال تظاهرة للمعارضة في موسكوdw.com
-
اعتقال زعيم المعارضة الروسية أليكس نافالني
اعتقال زعيم المعارضة الروسية أليكس نافالنيdw.com
-
ملك الطاقة الشمسية في المغرب
ملك الطاقة الشمسية في المغربdw.com
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
أزمة في نادي شاله بعد تصريحات رئيسه
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
وجاء تصريح رجل الأعمال على هامش منتدى في مدينة بادربون شمال غرب ألمانيا الخميس، انتقد خلاله الزيادات الضريبية في ألمانيا لمكافحة التغير المناخي.
وأثار تصريح رئيس شالكه موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، فطالب العديد من الجماهير واللاعبين السابقين في النادي باستقالة تونيس كرئيس للهيئة الإشرافية على النادي، فيما أدانت شخصيات بارزة في كرة القدم وأخرى سياسية تعليقه.
ودعت وزيرة العدل كريستين لامبريشت النادي الحائز على بطولة ألمانيا سبع مرات إلى "التعامل" مع تونيس، مصرحة لمجموعة "فونكه" الإعلامية بأنه "يجب معارضة العنصرية بصوتٍ عالٍ وواضح في كل فرصة".
وتقدم تونيس يوم الأحد باعتذار عن الكلمات "غير اللائقة"، مؤكداً أنه يدعم قيم شالكه ضد "العنصرية، التمييز والاستبعاد".
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار يومية جديدة. أرسل "اشتراك" من خلال تطبيق الواتساب
من مصر على 00201025198165
من السعودية على 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام على 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
ع.ح./هـ.د. (أ ف ب)
كانت هذه تفاصيل خبر شالكه يوقف رئيسه ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات عنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.