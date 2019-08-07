شالكه يوقف رئيسه ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات عنصرية

دبي - بواسطة محمد فارس تسببت تصريحات عنصرية أطلقها رئيس نادي شالكه بحق الأفارقة في موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع بلجنة الأخلاقيات بالنادي إلى توقيفه ثلاثة أشهر. © picture-alliance/dpa/G. Kirchner Provided by Deutsche Welle

أوقف نادي شالكه الألماني لكرة القدم رئيسه كليمنس تونيس لمدة ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات عنصرية تجاه الأفارقة أدلى بها الأسبوع الماضي.

ونشرت لجنة الأخلاقيات في نادي إقليم الرور بيانا في وقت متأخر مساء الثلاثاء (6 أغسطس/آب) على هامش اجتماع دافع خلاله تونيس عن نفسه، اتهمت فيه الأخير بـ "انتهاك حظر التمييز الوارد في النظام الأساسي للنادي". ورفضت الهئية اتهامات العنصرية بحق تونيس معتبرة أن "لا أساس لها من الصحة"، واكتفت بعقوبة الإيقاف دون إقالته من منصبه.

وتعرض تونيس (63 عاماً) لانتقادات عقب التصريح الذي أدلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في إفريقيا، معتبراً أنه "حينها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال مع حلول الليل".

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وجاء تصريح رجل الأعمال على هامش منتدى في مدينة بادربون شمال غرب ألمانيا الخميس، انتقد خلاله الزيادات الضريبية في ألمانيا لمكافحة التغير المناخي.

وأثار تصريح رئيس شالكه موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، فطالب العديد من الجماهير واللاعبين السابقين في النادي باستقالة تونيس كرئيس للهيئة الإشرافية على النادي، فيما أدانت شخصيات بارزة في كرة القدم وأخرى سياسية تعليقه.

ودعت وزيرة العدل كريستين لامبريشت النادي الحائز على بطولة ألمانيا سبع مرات إلى "التعامل" مع تونيس، مصرحة لمجموعة "فونكه" الإعلامية بأنه "يجب معارضة العنصرية بصوتٍ عالٍ وواضح في كل فرصة".

وتقدم تونيس يوم الأحد باعتذار عن الكلمات "غير اللائقة"، مؤكداً أنه يدعم قيم شالكه ضد "العنصرية، التمييز والاستبعاد".

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ع.ح./هـ.د. (أ ف ب)