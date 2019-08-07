محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في القبض على عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية "مخدرات" بمنطقة ميدان السيدة زينب.
وردت معلومات وتحريات للمقدم أحمد سعيد رئيس مباحث الخليفة، أفادت بتردد محكوم عليه هارب "مقيم دائرة القسم سبق اتهامه في 10 قضايا، ومحكوم عليه بالسجن 10سنوات في جناية "مخدرات"، على منطقة ميدان السيدة زينب دائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات تحت إشراف الرواد أحمد خلف، وخالد جبر، ومهند خليل، وأحمد سعيد ضباط مباحث القسم، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المشار إليه، وحال ضبطه تعدى على أحد أمناء الشرطة من القوة المرافقة باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته، إلا أن القوات تمكنت من السيطرة عليه وضبطه.
وبمواجهته أمام العميد محمد مصطفى مأمور قسم السيدة زينب، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه خشية ضبطه، والتنفيذ عليه في الحكم الصادر ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر مسجل يطعن أمين شرطة بـ"سكين" أثناء ضبطه في السيدة زينب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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