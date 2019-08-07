إيبارشية سيدني للأقباط الأرثوذكس تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

احتفلت إيبارشية سيدني وتوابعها بأستراليا باليوبيل الذهبي (٥٠ عامًا) على تأسيس أول كنيسة قبطية في القارة الأسترالية، بحضور نيافة الأنبا دانييل ونيافة الأنبا سوريال ونيافة الأنبا دانيال ورؤساء الطوائف المسيحية في أستراليا.

وشارك في الاحتفالية أكثر من ٥٠٠ شخصية رسمية وعامة في أستراليا من أبرزها جلاديز برجكلين رئيسة حكومة ولاية NSW، وأندوا ويلسن محافظ منطقة براماتا، وعدد من النواب الاستراليين، وشيرز برون وزير الصحة بحكومة الظل، وكذلك السفير المصري لدى أستراليا محمد خيرت.