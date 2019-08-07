فرنسا: لم يتم دعوة روحاني لحضور قمة مجموعة السبع

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يدع الرئيس الإيراني حسن روحاني، لحضور قمة مجموعة السبع

التي ستعقد في مدينة (بياريتس) في وقت لاحق من هذا الشهر.يأتي ذلك - حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية - ردا على تقرير نشره موقع (المونيتور) يفيد بأن ماكرون دعا روحاني لحضور اجتماع مجموعة السبع لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن روحاني رفض الاقتراح.