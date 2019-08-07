قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يدع الرئيس الإيراني حسن روحاني، لحضور قمة مجموعة السبعالتي ستعقد في مدينة (بياريتس) في وقت لاحق من هذا الشهر.
يأتي ذلك - حسبما ذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية - ردا على تقرير نشره موقع (المونيتور) يفيد بأن ماكرون دعا روحاني لحضور اجتماع مجموعة السبع لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن روحاني رفض الاقتراح.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: لم يتم دعوة روحاني لحضور قمة مجموعة السبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.