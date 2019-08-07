هجوم على وكالة الضرائب في الدانمارك

قالت الشرطة الدانماركية، الأربعاء، إن انفجارًا ناجمًا عن "هجوم" هز مقر وكالة الضرائب في كوبنهاجن في ساعة متأخرة، الثلاثاء، وألحق بها أضرارًا.

لكن الشرطة أكدت أنه من السابق لأوانه معرفة الجهة المسئولة عنه، وفق وكالة "رويترز".

وأدى الانفجار إلى توقف القطارات في منطقة نوردهافن، التي تقع إلى الشمال مباشرة من وسط العاصمة كوبنهاجن.

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وقالت الشرطة لقناة (تي.في 2) الدنماركية إن شخصين كانا داخل مبنى وكالة الضرائب، لكن أحدًا منهما لم يصب بسوء.

وتفقد وزير الضرائب مورتن بودسكوف المبنى، وما لحق به من "أضرار جسيمة" على حد وصفه، وقال عبر موقع "تويتر" إن "هذا عمل شائن غير مقبول على الإطلاق".

وقال كبير مفتشي الشرطة الدانماركية يورجن بيرجن سكوف "نولي الأمر اهتمامًا بالغًا، وفتحنا الليلة الماضية تحقيقًا واسعًا شاملًا. لا نقبل ولن نقبل (في الدانمارك) هجومًا كهذا".