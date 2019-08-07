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ماليزيا تحث الهند وباكستان على تسوية النزاعات تفاوضيًا

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 حثت ماليزيا، الدولتين المتجاورتين الهند وباكستان على التفاعل والتواصل من جديد عن طريق الحوار والتفاوض بهدف التخفيف من حدة التوتر بينهما بخصوص قضية السيادة على ولايتي جامو وكشمير

ذات الغالبية المسلمة، لإيجاد حل ودي للقضية.
وذكرت وزارة الخارجية الماليزية - في بيان أوردته وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الأربعاء - أن الحكومة الماليزية تراقب الوضع في جامو وكشمير عن كثب، لأنها تتمتع بعلاقات وثيقة وودية مع الهند وباكستان.
ونصحت وزارة الخارجية، الماليزيين بتأجيل السفر غير الضروري إلى المناطق المتضررة في جامو وكشمير على ضوء الظروف الحالية هناك.
 
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