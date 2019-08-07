الأمن الروسي: مقتل مسلح خطط لعمل إرهابي والفرار إلى سوريا

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمنية في (إنجوشيا) جنوبي البلاد، قتلت مسلحا خطط لتنفيذ عمل إرهابي والمغادرة في أعقابه إلى سوريا.
وذكرت اللجنة - حسبما أفادت قناة
وأوضحت أنه تم العثور في موقع الحادث على عبوة متفجرة يدوية الصنع جاهزة للاستخدام، وقنابل يدوية وأسلحة آلية وذخائر لها، مشيرة إلى أن المسلح عمل على حشد خلية إرهابية، وخطط لتنفيذ عمل إرهابي والانتقال إلى سوريا لاحقا.
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