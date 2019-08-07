كوريا الجنوبية تدعو اليابان إلى إلغاء قرار رفع سول من القائمة البيضاء

أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن أسفها إزاء إصدار اليابان مشروع قانون يسقط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم، مجددة دعوتها إلى إلغاء القرار.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مصدر بالوزارة قوله اليوم إن الحكومة اليابانية اتخذت

قرارًا لإسقاط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء على الرغم من مخاوف وانتقادات المجتمع الدولي والدعوات المتكررة من كوريا الجنوبية إلى سحب هذه الخطوة.وذكر المصدر أنه يتعين على اليابان سحب الإجراء أحادي الجانب وغير العادل في أقرب وقت ممكن وقبول اقتراح كوريا الجنوبية لحل المسألة من خلال الحوار.وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية مشروع قانون منقح يحذف كوريا الجنوبية من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين الموثوق بهم، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الياباني في الأسبوع الماضي على هذا القرار وسط خلاف متصاعد مع كوريا الجنوبية.