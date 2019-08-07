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تفكيك خلية إرهابية وضبط وثائق مهمة بحوزتها بالموصل

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تفكيك خلية إرهابية في الموصل وضبط وثائق مهمة بحوزتها، وذلك خلال عملية أمنية وصفتها بالنوعية والجريئة.
وأوضحت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأربعاء/ - "أنه من خلال عملية نوعية جريئة ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوات قسم

الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوي من اختراق وتفكيك خلية إرهابية في حي الكرامة بالجانب الأيمن من الموصل، وذلك بالتعاون مع استخبارات فوج المغاوير وفصيل استطلاع القيادة".
وأضافت: "أنه تم القبض على جميع عناصر الخلية الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية، وضبط بحوزتهم بطاقات ذاكرة تحوي على معلومات ووثائق مهمة، بالإضافة إلى كتب تروج للفكر الداعشي المنحرف"، مشيرًا إلى أن جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.
يشار إلى أن القوات الأمنية فد تعلن بين فترة وأخرى قتل واعتقال عدد من عناصر (داعش) في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
 
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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