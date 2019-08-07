تفكيك خلية إرهابية وضبط وثائق مهمة بحوزتها بالموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تفكيك خلية إرهابية في الموصل وضبط وثائق مهمة بحوزتها، وذلك خلال عملية أمنية وصفتها بالنوعية والجريئة.
وأوضحت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الأربعاء/ - "أنه من خلال عملية نوعية جريئة ومعلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوات قسم
وأضافت: "أنه تم القبض على جميع عناصر الخلية الذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية، وضبط بحوزتهم بطاقات ذاكرة تحوي على معلومات ووثائق مهمة، بالإضافة إلى كتب تروج للفكر الداعشي المنحرف"، مشيرًا إلى أن جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة (4) إرهاب.
يشار إلى أن القوات الأمنية فد تعلن بين فترة وأخرى قتل واعتقال عدد من عناصر (داعش) في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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