أوكرانيا تطالب موسكو بالضغط على مسلحي دونباس للتوقف عن قتل مواطنيها

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه طالب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالضغط على مسلحي دونباس، للتوقف عن قتال مواطني بلاده.

وأضاف زيلينسكي - في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية "أجريت اتصالا هاتفيا مع بوتين اليوم لبحث مسألة مقتل أربعة جنود أوكرانيين جراء جولتين "https://alwafd.news/").display(); "https://alwafd.news/").display();

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