الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي بريف حماة الشمالي

تصدت وحدات الجيش السوري، اليوم الأربعاء، لهجوم إرهابي على اتجاه (محور الزكاة - حصرايا) بريف حماة الشمالي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري، قوله: "إن وحدات
يذكر أن التنظيمات الإرهابية اعتدت، أمس، بالقذائف الصاروخية على قريتي جورين والجيد بريف حماة الشمالي؛ ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.
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