مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني في اشتباكات مع “مسلحين”

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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء، بمقتل فردين من قوات الحرس الثوري، في اشتباكات مع مسلحين في منطقة بشمال غرب البلاد قرب الحدود مع تركيا.
ولم يقدم التلفزيون مزيدا من التفاصيل حول الحادثة التي أودت بحياة العنصرين، وفق ما نقلت “رويترز”.
وتدور اشتباكات من وقت لآخر في غرب إيران، بين قوات الأمن وجماعات إيرانية كردية مسلحة، يتمركز أغلبها في العراق المجاور، ومن بينها حزب الحياة الحرة الكردستاني، الذي تتهمه طهران بأنه على صلة بمسلحي حزب العمال الكردستاني في تركيا.
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